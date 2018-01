‘Als Guardiola in München was gebleven, had hij nu voor Bayern gespeeld’

Leroy Sané draagt sinds 2016 het shirt van Manchester City en heeft zich onder manager Josep Guardiola ontwikkeld tot een belangrijke speler. Anderhalf jaar geleden telden the Citizens liefst vijftig miljoen euro voor de buitenspeler neer, toen nog maar twintig jaar oud. Dat de Engelse topclub diep in de buidel moest tasten was niet verwonderlijk, daar de gehele Europese top achter hem aanzat. Dat vertelt zijn vader Souleymane tegenover Der Westen.

De transfersom van vijftig miljoen kan door bonussen nog verder oplopen. “Mijn jongen kon naar Barcelona, Real Madrid of Bayern München. De halve wereld wilde hem hebben” Maar Leroy wilde naar Pep Guardiola, alleen naar hem”, aldus de vader van de Duits international. “Voor Leroy was het niet makkelijk om Schalke te verlaten. Maar het was de juiste stap, hij moest wel gaan.”

Volgens vader Sané was de keuze van zijn zoon puur gebaseerd op Guardiola. “Als Guardiola in München was gebleven, dan had Leroy nu voor Bayern gespeeld.” Dit seizoen kwam de talentvolle buitenspeler twintig keer in actie in de Premier League. In die duels was hij goed voor zes doelpunten en negen assists. De marktwaarde van de Duitser wordt door CIES geschat op 140,6 miljoen euro.