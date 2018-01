Dinsdag, 9 Januari 2018

ADO Den Haag gaat voor ex-speler Liverpool

West Ham United staat op het punt om de komst van Jonjo Shelvey af te ronden. De middenvelder komt over van Newcastle United en kost the Hammers circa veertien miljoen euro. (Daily Express)

Arsenal gaat in januari testen hoe graag AS Monaco Thomas Lemar in huis willen houden. The Gunners willen de aanvaller graag overnemen van de Monegasken, al is er ook concurrentie van Liverpool. (Daily Mirror)

ADO Den Haag wil Jerome Sinclair de rest van het seizoen huren van Watford. De ex-speler van Liverpool speelt dit seizoen amper en trainer Marco Silva staat open voor een transfer. (Daily Mail)

Door Valencia gaan West Ham United en Crystal Palace naast Francis Coquelin grijpen. Los Che maken een bedrag van veertien miljoen euro over naar Arsenal. (Daily Mirror)

Paris Saint-Germain gaat in de zomer geen poging ondernemen om Paulo Dybala los te weken bij Juventus. Dat laat de deur open voor Manchester United, dat ook geïnteresseerd is in de Argentijn. (Daily Mirror)