Tottenham stalt N'Koudou bij nummer zeven van de Premier League

Georges-Kévin N'koudou maakt het seizoen af bij Burnley. De 22-jarige buitenspeler komt op huurbasis over van Tottenham Hotspur. Dat hebben beide clubs dinsdag bekendgemaakt. De Franse aanvaller hoefde onder manager Mauricio Pochettino niet te rekenen op een vaste basisplaats en hoopt bij de verrassende nummer zeven van de Premier League meer aan spelen toe te komen.

N'koudou maakte in de zomer van 2016 de overstap van Olympique Marseille naar Tottenham, nadat hij in 41 wedstrijden veel indruk had gemaakt met 10 doelpunten. In totaal kwam hij 22 keer in actie voor the Spurs, waaronder vijf wedstrijden dit seizoen. Bij Burnley gaat hij spelen met rugummer 7. Tottenham-ploeggenoot Kieran Trippier droeg eerder al het shirt van Burnley en adviseerde de talentvolle aanvaller tijdelijk over te stappen naar Turf Moor.

“Trippier heeft me goede dingen verteld over de club, de spelers en alles bij Burnley. Ik ben blij dat ik hier mag zijn”, reageert N'koudou op de clubwebsite van Burnley. “Dit is een mooie kans voor mij om mijn eerste minuten te gaan maken in de Premier League dit seizoen. Iedereen is verrast door Burnley omdat ze vlak achter de grote zes staan. Ze hebben het heel goed gegaan. Ik heb de wedstrijd tegen Liverpool gezien, waarin ze goed speelden en ongelukkig waren. Daarom ben ik hierheen gekomen, om te voetballen.”

Bij Burnley gaat N'koudou spelen onder manager Sean Dyche. “Hij is een manager die graag met jonge spelers werkt en spelers die vooruit willen. Dat past goed bij mijn karakter. Ik ben blij dat ik met hem mag werken. Ik wil de club helpen. Maar het laatste woord is aan de trainer. Als hij me opstelt, dan zal ik er alles aan doen om het team te helpen”, aldus een strijdvaardige N'koudou.