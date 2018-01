Ancelotti maakt diepe buiging: ‘Rino, voor mij ben jij AC Milan’

Carlo Ancelotti was tussen 2001 en 2009 hoofdtrainer van AC Milan. Hij beschikte over een team met veel grote namen, onder wie ook Gennaro Gattuso. De huidige trainer van Milan viert dinsdag zijn veertigste verjaardag en om hem te feliciteren schreef Ancelotti mooie woorden in La Gazzetta dello Sport over de middenvelder die volgens de coach ‘een strijder’ was die ‘nooit opgaf’.

“Ik zie je nu zitten op de bank van Milan en je gedraagt je gek; je schreeuwt, je staat te gillen en je spoort je spelers aan. Ik denk dat je de juiste persoon bent op de juiste plek”, aldus Ancelotti. “Op het veld was je altijd mijn strijder. Ik heb je nooit zien opgeven. Je verliet het veld nooit met een schoon shirt. Je ging de strijd nooit uit de weg. Dat heb ik altijd bewonderd aan je, de vermogen om je doelen te bereiken ondanks het feit dat je niet gezegend was met een geweldige techniek. Je voeten beschikten niet over heel veel talent”, schrijft Ancelotti met een knipoog. “Jij had een soort vastberadenheid die niemand anders had. Jij had iets ongewoons en wist dat over te brengen op anderen.”

“Hoe vaak heb ik je wel niet zien praten met een ploeggenoot, om hem te helpen, om hem te aanmoedigen, om hem te steunen in moeilijke tijden? Dat is voetbal. Het gaat om mensen en dat gaat verder dan schema’s, formaties, diagonalen, druk zetten en counteren. Het zijn de mensen die het verschil maken. Jij, beste Rino, voor mij was jij Milan. Jij hebt het gedaan. Ik heb je acht jaar lang mogen coachen. Voor wedstrijden was je onbenaderbaar, boos of knorrig. Dat was jouw manier om je voor te bereiden. Omdat ik lang genoeg meeliep, wist ik altijd hoe ik je kon benaderen. Dat deed ik met een grapje, puur om de zenuwen wat weg te nemen. Een lach. Even weg uit de kleedkamer.”