FA implementeert ‘Rooney Rule’ in zoektocht naar meer diversiteit

De Engelse voetbalbond (FA) gaat werken aan de diversiteit van werknemers bij nationale voetbalteams. Als er een vacature openstaat voor een baan rond een van de nationale ploegen, wil de FA in gesprek met minstens één kandidaat van een etnische minderheid die beschikt over de juiste kwalificaties. Dat zal dus ook gebeuren als een opvolger van bondscoach Gareth Southgate wordt gezocht, maakt de bond dinsdagmiddag bekend.

De FA volgt met het diversiteitsbeleid het voorbeeld van de Amerikaanse NFL. American Football-clubs uit de NFL zijn verplicht om mensen van etnische minderheidsgroepen te betrekken in het sollicitatieproces, als er een nieuwe trainer of een persoon voor een andere belangrijke baan nodig is. Er is geen sprake van quota en clubs worden niet verplicht om personen met een minderheidsachtergrond de voorkeur te geven bij de uiteindelijke keuze.

In de Verenigde Staten wordt de regel de 'Rooney Rule' genoemd, vernoemd naar voormalig Pittsburgh Steelers-voorzitter Dan Rooney. De regel werd in 2003 opgesteld en leidde binnen drie jaar tot een stijging van 6 naar 22 procent van zwarte trainers. Het nationale mannenelftal van Engeland heeft nog nooit een zwarte bondscoach gehad, maar het vrouwenteam stond op de WK's van 2007 en 2011 onder leiding van Hope Powell, een zwarte vrouw.

Chris Hughton van Brighton & Hove Albion is de enige donkere trainer in de Premier League. De nieuwe regel gaat echter niet over clubs en legt de clubs dus niets op. De Rooney Rule heeft niet alleen betrekking op zwarte sollicitanten, maar op allerlei minderheidsgroeperingen. In Engeland wordt gesproken van black, Asian and minority ethnic (BAME). Onder die noemer wordt gerefereerd aan niet-blanke personen.