Ex-speler van sc Heerenveen en PSV neemt afscheid van betaald voetbal

Mika Väyrynen heeft zijn loopbaan als voetballer beëindigd. De ex-speler van onder meer PSV en sc Heerenveen zat zonder club, nadat zijn contract bij HIFK was verlopen. Op de website van de Finse voetbalbond zegt de 36-jarige middenvelder dat hij het voor gezien houdt.

De 64-voudig international van Finland maakte in 2001 de overstap van FC Jokerit naar Heerenveen. Hij verkoos de Friese club boven Internazionale en brak direct door. In vier seizoenen was hij goed voor 17 doelpunten in 101 competitieduels, waarna Väyrynen tekende bij PSV. Tussen 2005 en 2008 werd hij driemaal kampioen met de Eindhovense club, al kwam hij tot slechts 29 competitiewedstrijden.

Väyrynen keerde vervolgens terug bij Heerenveen, waarvoor hij tot 2011 zou spelen. In die periode noteerde hij 11 doelpunten in 57 wedstrijden. Väyrynen speelde later in zijn loopbaan nog voor Leeds United, HJK Helsinki, LA Galaxy en HIFK. Zijn ambitie is om een 'toptrainer' te worden, aldus het persbericht van de Finse voetbalbond.