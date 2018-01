‘Nu ik terug ben in de Eredivisie, gaan buitenspelers over de boarding vliegen’

Dave Bulthuis kan niet wachten om weer in de Eredivisie te spelen. De 27-jarige verdediger maakte vorige week de overstap van FK Qabala naar sc Heerenveen en tekende een contract tot medio 2020. Bulthuis speelde pas een halfjaar in Azerbeidzjan en voelde zich daar niet thuis. Zijn transfer naar Qabala was een 'ongelukkige keuze', erkent hij.

"Ik heb nog te veel een voetbalhart om in dat soort competities te spelen", legt de ex-verdediger van FC Utrecht uit in het Algemeen Dagblad. Bulthuis noemt zichzelf een 'publiekspeler': iemand die graag de interactie met de supporters opzoekt. "Maar de beleving was daar minder. In Heerenveen krijg ik dat weer helemaal terug."

Afgelopen zomer hadden Heerenveen en Bulthuis al contact. "Maar toen is het niets geworden. Gelukkig nu wel. Nu ik terug ben, gaan er weer wat buitenspelers over de boarding vliegen", lacht hij. Trainer Jurgen Streppel is blij met de nieuwkomer, vertelt hij aan De Telegraaf. "Achterin hadden we gewoon te weinig mensen en met name te weinig linksbenige verdedigers. Het is een doener, een jongen die duelkracht heeft. Die kunnen we absoluut goed gebruiken."