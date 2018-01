Arda staat open voor verrassende transfer: ‘Hij wil komen, ik zag zijn passie’

Diverse Turkse media wisten maandag te melden dat Medipol Basaksehir de beste papieren heeft om Arda Turan over te nemen van Barcelona. Clubvoorzitter Göksel Gümüsdag bevestigt in een statement op de website van de club dat hij in Barcelona is geweest om met Arda te praten. Volgens Gümüsdag ziet het er goed uit voor Basaksehir, maar moeten er nog wel een aantal stappen genomen worden.

“Ik sprak met Arda in Barcelona. Hij wil naar Basaksehir komen, ik zag zijn passie en vertelde over onze doelen. Daarna hebben we met de clubleiding van Barcelona gesproken, zij staan positief tegenover een vertrek van Arda. Wij willen zijn komst graag mogelijk maken, ondanks de hoge kosten. Onze twee sponsors willen bij dit proces helpen”, stelt Gümüsdag, die benadrukt dat Arda zelf openstaat voor een dienstverband bij Medipol Basaksehir.

“Ik snap dat de pers enthousiast is hierover, dat ben ik zelf ook. Maar we moeten enkele procedures afwachten. We hebben nog een aantal stappen te zetten voordat we de komst van Arda af kunnen ronden. Er moet over verschillende dingen een akkoord bereikt worden”, besluit de voorzitter van Basaksehir. Als Arda inderdaad bij de huidige koploper van de Süper Lig tekent, troeft de club onder meer AC Milan, Besiktas, Arsenal, Everton en Chicago Fire af.