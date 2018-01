VVV-Venlo bevestigt rentree van Romeo Castelen in de Eredivisie

VVV-Venlo heeft Romeo Castelen officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De aanvaller tekent een contract tot het eind van het seizoen en keert drieënhalf jaar terug in de Eredivisie. De tienvoudig international is al inzetbaar als VVV de competitie over anderhalve week hervat tegen ADO Den Haag.

De 34-jarige buitenspeler wordt transfervrij opgepikt, nadat zijn contract bij het Chinese Zhejiang Yiteng in december afliep. In 2014 verliet hij RKC Waalwijk voor het Australische Western Sydney Wanderers en daarna droeg hij het shirt van het Zuid-Koreaanse Suwon Bluewings, tot zijn transfer naar China in januari 2017. "Romeo is topfit en heeft in het buitenland goede jaren achter de rug", stelt trainer Steijn in gesprek met Voetbal International. "Op de beelden heb ik gezien dat hij nog uitstekend kan voetballen. Dat hij rustig is aan de bal en de juiste keuzes maakt."

VVV zocht meer rendement in de voorhoede, legt Steijn uit. Hoewel 22 punten een mooi aantal is, had de club volgens de oefenmeester eigenlijk meer punten moeten hebben. "Gebrek aan effectiviteit heeft ons in sommige wedstrijden de das omgedaan. Wij denken dat Romeo ons op dat vlak kan helpen. Ik heb met hem gesproken, hij heeft er zelf veel zin in. Het is een prima jongen, hij kent het klappen van de zweep en is niet meer zo snel onder de indruk. Ik ben ervan overtuigd dat hij prima in onze groep gaat passen."

Op de officiële website van VVV laat manager voetbalzaken Stan Valckx weten in zijn nopjes te zijn met de komst van Castelen. "Met zijn komst krijgen we in ieder geval meer mogelijkheden voorin, maar ook op het middenveld. Romeo heeft natuurlijk enorm veel ervaring. Bovendien is hij nog enorm ambitieus en dat past mooi bij deze club, die ook de nodige ambities heeft en die ook graag uitstraalt."