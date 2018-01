Vitesse moet na winterstop weer ‘geil’ zijn: ‘De standaard is Ajax-uit’

Vitesse kende een wisselvallige eerste seizoenshelft en bezet momenteel de achtste plaats in de Eredivisie, met 24 punten uit 17 wedstrijden. Met name de weinig attractieve speelstijl van de Arnhemmers leverde de nodige kritiek op. Guram Kashia is ervan overtuigd dat het na de winterstop beter zal gaan met Vitesse.

“Het gaat allemaal om energie. En die is weer terug. Voor ons was de winterbreak zalig”, zegt de aanvoerder van de Arnhemmers in gesprek met de Gelderlander. Kashia constateert dat de fitheid terug is bij Vitesse. “Ik voel een zindering in het team. De trainer is nu niet de hele tijd alles aan het corrigeren. Dat is een goed teken. Dat betekent dat de uitvoering alweer beter is.”

De verdediger stelt dat de wedstrijden in de Europa League zwaar waren voor Vitesse. “De standaard is voor ons het niveau van Lazio-thuis. Of Ajax-uit. De laatste maand was de energie er niet. Ik heb het zelf gevoeld. Ik kon niet meer honderd procent herstellen. Dan haal je gewoon je niveau niet meer”, verklaart Kashia. Hij haalt een uitspraak van Louis van Gaal aan om te onderschrijven dat in 2018 de ommekeer zal volgen voor Vitesse.

“Hij zei: Voetballers moeten geil zijn. Dat maakt een team pas goed. Wij zijn geil. In de goede zin van het woord. Wij gaan straks echt vooruit”, stelt de Georgiër. Hij krijgt bijval van ploeggenoot Bryan Linssen, die een verklaring heeft voor het weinig attractieve spel van de Arnhemmers. “Tegen ons zakken veel teams ver in. Wij moeten een manier vinden om daar doorheen te komen. De amusementswaarde ligt niet alleen bij ons.