AZ maakt nog kans: ‘Bij bepaalde bedragen wordt alles vloeibaar’

PEC Zwolle is nog altijd in gesprek met Philippe Sandler over een nieuw contract. De verdediger heeft zich in de kijker gespeeld bij AZ, een eerste bod van circa twee miljoen euro afgewezen zag worden. PEC wil de succesvolle spelersgroep van de eerste seizoenshelft zoveel mogelijk bij elkaar houden. "Dat kan tot op zekere hoogte", verzekert technisch directeur Gerard Nijkamp.

Volgens De Telegraaf bood AZ ook aan om de overbodige Rens van Eijden en Iliass Bel Hassani in de deal te betrekken. PEC hield de poot stijf, al weet Nijkamp dat de club dat niet altijd kan doen. "Een club als PEC kan niet overal nee tegen zeggen. Bij bepaalde bedragen wordt alles vloeibaar", erkent hij in gesprek met Voetbal International.

"Mocht er iets in onze selectie gebeuren, dan is het aan ons om met goede vervangers te komen. Directe vervangers óf spelers die in de breedte iets toe kunnen voegen", benadrukt Nijkamp. Van een vertrek van Sandler is nog geen sprake. Zijn contract loopt anderhalf jaar door en de mandekker kan langer bijtekenen. "In principe maakt hij gewoon bij ons het seizoen af."

Sandler begon dit seizoen als basisspeler, maar miste de laatste zes competitiewedstrijden vanwege een gebroken sleutelbeen. Dat liep hij op na een duel met Hirving Lozano van PSV. De twintigjarige Amsterdammer heeft in totaal nog maar zestien wedstrijden gespeeld voor PEC, dat hem in de zomer van 2016 oppikte uit de jeugdopleiding van Ajax.