Wenger beboet aanvaller: ‘Maar hij heeft geen drugs genomen’

Alex Iwobi kan een boete tegemoet zien. De aanvaller van Arsenal was vrijdagnacht tot in de vroege uren op een feest, waar volgens The Sun cannabis werd gerookt en lachgas werd gebruikt. Daar was Iwobi zelf niet bij betrokken, verzekert Wenger. Toch vindt de Fransman het onacceptabel dat Iwobi 48 uur voor de bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest uitging.

Op een video die rond half drie 's nachts op Snapchat werd gezet, was te zien dat Iwobi danste in het centrum van Londen. Hij speelde zondag wel negentig minuten mee tegen Nottingham (4-2 nederlaag. "Het klopt dat hij een boete krijgt. Je hoort 48 uur voor de wedstrijd niet meer uit te gaan. Dat is onacceptabel", benadrukt Wenger dinsdag in de Engelse pers. "Ik zal daar met hem over moeten praten, maar je moet altijd voorzichtig zijn met het nieuws dat naar buiten komt."

"Als je het artikel leest, lijkt het alsof hij drugs heeft genomen. Daar is absoluut geen sprake van. Hij was bij een verjaardagsfeest. Het is belangrijk om te weten hoe lang hij daar is gebleven. Als ik dat weet, beslis ik wat er verder gaat gebeuren", geeft Wenger aan. Dat anderen op het feest mogelijk drugs gebruikten, zegt Wenger weinig. "Als je buurman drugs gebruikt, wat kan jij daar dan aan doen? Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag, niet voor dat van je buurman."