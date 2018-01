Ex-spits Heerenveen en Heracles vertrekt komende zomer naar Schalke

Mark Uth verruilt TSG 1899 Hoffenheim komende zomer voor Schalke 04, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De spits, die in het verleden voor sc Heerenveen en Heracles Almelo speelde, is bij Hoffe in het bezit van een aflopende verbintenis en maakt zodoende transfervrij de overstap naar Gelsenkirchen.

Bij Schalke 04 tekent Uth een vierjarig contract, dat hem tot medio 2022 aan die Königsblauen verbindt. “Hij is op dit moment de gevaarlijkste Duitse spits in de Bundesliga en vergroot onze offensieve mogelijkheden. We zijn blij dat we hem naar Schalke hebben kunnen halen”, laat Christian Heidel, sportief directeur van Schalke, weten op de website van de club. Uth toont zich zelf ook tevreden met zijn komende transfer.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat de stap naar Schalke de beste zou zijn voor mij. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging komende zomer. Tot die tijd zal ik voor honderd procent focussen op mijn prestaties bij Hoffenheim”, stelt de 26-jarige spits, die sinds 2015 onder contract stond bij Hoffenheim. Die club nam hem destijds voor 2,2 miljoen euro van sc Heerenveen.

In dienst van Hoffenheim heeft Uth tot dusver 28 doelpunten en 9 assists achter zijn naam staan in 71 wedstrijden. Dit seizoen kan de spits een uitstekend moyenne overleggen, want hij maakte reeds 12 doelpunten in 23 wedstrijden. Uth doorliep de jeugdopleiding van 1.FC Köln, maar verruilde die club in 2012 voor sc Heerenveen. De Friezen leenden hem in seizoen 2013/14 uit aan Heracles Almelo, maar in het seizoen daarna maakte Uth de nodige indruk in het Abe Lenstra Stadion en verdiende hij een transfer naar Hoffenheim.