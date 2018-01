Sneijder baalt nog altijd: ‘Nu moeten we het missen, dat is een schande’

Wesley Sneijder voelt zich welkom bij Al-Gharafa. De middenvelder staat dinsdag voor het eerst op het veld bij zijn nieuwe club. Daar was het Sneijder om te doen, vertelt hij. "Om eerlijk te zijn, mijn keuze hier te komen is om weer aan spelen toe te komen." De recordinternational van Oranje tekende een contract voor anderhalf jaar in Qatar.

"Er werd gespeculeerd dat ik naar Amerika zou gaan, China of ergens anders. Maar ik las nergens dat ik naar Qatar zou gaan", citeert Voetbal International de spelmaker. Sneijder heeft gesproken met Anouar Diba, die sinds 2011 in Qatar speelt en 'een vriend' is. "Hij vertelde me over de competitie en de club. Ik had dus genoeg informatie. Ik ben erg gelukkig met mijn keuze en kan niet wachten te beginnen."

Tijdens zijn presentatie wordt Sneijder ook gevraagd naar het ontbreken van Oranje op het WK. De routinier noemt het een 'schande'. "We deden ook niet mee op het laatste EK. Ik vind het spijtig", citeert NUsport. "Ik vind het jammer voor iedereen in Nederland, omdat ze een WK verdienen. Zeker omdat de laatste twee WK's een succes waren, met een tweede en derde plaats. Nu moeten we het missen, dat is een schande."