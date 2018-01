Van 't Schip krijgt ambitieuze nieuwe doelstelling na voortvarende start

PEC Zwolle legt de lat aanzienlijk hoger. Door het succes van de eerste seizoenshelft heeft de club de doelstelling bijgesteld: PEC gaat voor Europees voetbal in plaats van handhaving. Dat laat de nummer vier van de Eredivisie dinsdagochtend weten via Twitter.

"Door het bijna behalen van de eerste doelstelling (handhaving) heeft PEC Zwolle een nieuwe geformuleerd. De club gaat dit seizoen voor Europees voetbal via de play-offs of de beker", maakt PEC kenbaar via het sociale medium. In de kwartfinale van de beker gaat de club op bezoek bij AZ. Aanvankelijk hanteerde PEC het behalen van 34 punten als uitgangspunt voor handhaving. Het team van John van 't Schip staat na 18 wedstrijden al op 33 punten.

"Als we nog twee punten pakken, kunnen we al niet meer degraderen", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp tegen het Algemeen Dagblad. "We willen in het linkerrijtje spelen en aan het eind van het seizoen deelnemen aan de play-offs. De nieuwe doelstelling straalt onze ambitie uit. Het is zeker niet gemakkelijk, maar wij geloven dat het kan. En mocht het uiteindelijk niet lukken, dan is er nog geen man over boord."