‘Ik ben liever bankzitter bij Feyenoord dan basisspeler bij Ajax’

Lex Immers is er trots op dat hij vier seizoenen voor Feyenoord heeft gespeeld. De middenvelder raakte weliswaar zijn basisplaats kwijt in De Kuip, maar is desondanks erg positief over zijn tijd in Rotterdam. In onderstaande video is een Q&A te zien met de huidige speler van ADO Den Haag.