‘VVV-Venlo verrast met aantrekken van tienvoudig international’

VVV-Venlo heeft een verrassende slag geslagen op de transfermarkt. De Limburgers hebben zich volgens Voetbal International versterkt met Romeo Castelen, die reeds medisch gekeurd is bij de nummer tien van de Eredivisie. De vleugelaanvaller tekent een contract tot het einde van het seizoen en is al inzetbaar als VVV de competitie over anderhalve week hervat tegen ADO Den Haag.

Castelen was de afgelopen jaren van de radar verdwenen in Nederland. In 2014 vertrok de aanvaller naar het Australische Western Sydney Wanderers, waarmee hij de Aziatische Champions League wist te winnen. Twee jaar later vertrok Castelen naar het Zuid-Koreaanse Suwon Bluewings en sinds januari 2017 stond hij onder contract bij het Chinese Zhejiang Yiteng. Zijn verbintenis in China liep in december af, waardoor VVV-Venlo hem nu transfervrij opppikt.

Volgens de technische leiding in Venlo is Castelen ‘gedreven en topfit’, terwijl hij ondanks zijn leeftijd nog weinig aan zijn snelheid ingeboet heeft. Enige tijd geleden kreeg VVV Castelen al aangeboden en na het bekijken van videobeelden, zijn de Limburgers overtuigd geraakt. De aanvaller speelde, voor zijn avonturen in Azië en Oceanië, voor RKC Waalwijk, Volga Nizjni Novgorod, Hamburger SV, Feyenoord en ADO Den Haag. Daarnaast speelde hij tien interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één keer scoorde.