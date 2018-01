Vaste basisplaats lonkt voor Veerman: ‘We zijn al anderhalf jaar bezig’

Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad moeten tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft uitvechten wie de eerste spits wordt. Trainer Jurgen Streppel heeft nog geen knoop doorgehakt. In de eerste seizoenshelft begon Ghoochannejhad als eerste spits, maar was het Veerman die zijn rol vlak voor het einde van het kalenderjaar overnam.

Veerman begon de laatste drie competitiewedstrijden vanuit de basis en was drie keer trefzeker. "Wij zijn blij met Henk, net zoals we ook blij zijn met Reza", vertelt Streppel in De Telegraaf. "Hij zal het samen met Reza moeten uitzoeken. Op het moment dat hij doet wat er gevraagd wordt, hebben we een luxeprobleem. Zo simpel is het."

Ghoochannejhad kwam in zeventien competitiewedstrijden tot twee doelpunten, terwijl de teller van Veerman na in totaal zestien competitieduels op drie goals staat. Hoewel de 24-jarige aanvaller de laatste weken voor de winterstop op stoom raakte, ziet Streppel bij Veerman nog meer dan genoeg verbeterpunten. "We hebben een paar dingen samen doorgenomen. Een van die dingen is dat het voor een spits niet alleen om doelpunten gaat. In onze manier van spelen komt er op die positie nog veel meer bij kijken. We zijn al anderhalf jaar samen bezig om een aantal zaken in zijn spel te verbeteren."