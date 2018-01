‘Sneijder kwam alleen nog bij Oranje om dat interlandrecord te halen'

Wesley Sneijder verruilde OGC Nice afgelopen week voor Al-Gharafa SC uit Qatar. De 33-jarige middenvelder speelde sinds afgelopen zomer in Zuid-Frankrijk, maar kwam daar in de afgelopen zes maanden maar tot een beperkt aantal wedstrijden. Willem van Hanegem begrijpt wel dat Sneijder nu de overstap naar het Midden-Oosten maakt.

“Ik vind het een heel normale zaak. Misschien had hij het wel eerder moeten doen. Eén of twee jaar eerder? Ja, ik had het gevoel dat het op een gegeven moment wel op was”, zegt Van Hanegem bij Peptalk. Sneijder speelde in juni zijn 131e interland voor het Nederlands elftal, in de wedstrijd tegen Luxemburg, en werd daarmee recordinternational van Oranje. Uiteindelijk staat de teller momenteel op 133 interlands.

“Ik vond gezien zijn kwaliteiten dat hij alleen bij het Nederlands elftal kwam om dat interlandrecord te halen. Dat hoort niet bij dat soort klassespelers”, stelt de Kromme over Sneijder, die een contract voor anderhalf jaar ondertekende in Qatar. Turkse media onthulden dat hij in die periode een salaris van 3,75 miljoen euro op zal strijken. “Ik nam de beslissing in twee dagen”, sprak de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad.