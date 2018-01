Krul hekelt behandeling van Benitez: ‘Ik denk dat hij het ook beseft’

Tim Krul zegt in een interview met The Times dat hij vindt dat hij met ‘meer respect’ behandeld had moeten worden door Rafael Benitez bij Newcastle United. Afgelopen zomer kreeg de Oranje-international te horen dat hij niet meer nodig was bij the Magpies en dus mocht uitkijken naar een nieuwe club. Na twaalf jaar kwam er een einde aan het dienstverband van de Nederlandse doelman, die tegenwoordig onder contract staat bij Brighton & Hove Albion.

Na een zware knieblessure werd Krul door Newcastle United uitgeleend aan Ajax, waar hij het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona moest opvangen. Hij wist André Onana niet onder de lat vandaan te keepen, waarna hij naar AZ vertrok. In Alkmaar verdiende Krul wel een basisplaats, maar kende hij door teleurstellende resultaten een tegenvallende periode. Teruggekeerd bij Newcastle United kreeg de 29-jarige keeper te horen dat hij mocht vertrekken. De klap kwam nog harder aan toen Benitez hem vertelde dat hij met het tweede elftal moest gaan trainen.

Krul is van mening dat hij niet eerlijk is behandeld door Benitez. Hij denkt dat Benitez daar nu ook hetzelfde over denkt. “Ik zei tegen hem: ‘Geef me een kans, ik laat je zien dat ik terug ben’. Maar Rafa had andere ideeën. Hij zei: ‘Het maakt niet uit wat je doet’. Zo gaat dat in de voetbalwereld. Op een bepaalde manier zijn we allemaal trekpoppen. Het klopte niet. Maar ik denk dat Benitez dat ook beseft. Ik weet hoe het werkt in deze wereld. Als iemand van je af wil, dan is dat zo. Als de juiste aanbieding komt, ben ik weg. Ik ga daar dan niet blijven, maar het gaat me om de manier waarop. Ik had niet teruggezet moeten worden naar de beloften. Ik wilde behandeld worden met respect. Had me op zijn minst laten meetrainen met het eerste.”

Bij de beloftenploeg keek men raar op toen Krul op het veld verscheen. “Mensen vroegen zich af wat er aan de hand was. ‘Gaat het wel goed met hem?’ Er hing grote twijfel rondom mij heen, dat was jammer”, aldus Krul, die lang moest herstellen van zijn blessure. “Er waren een paar dieptepunten. Je begint aan jezelf te twijfelen. Iedere ochtend, voor zes maanden lang, was er een scherpe pijn als ik uit bed stapte. Dan maak je je zorgen. Het ergste deel was om te zien hoe Newcastle degradeerde. Ik zat op de tribune, kon niets doen.”

Krul mag zich vooralsnog geen eerste doelman noemen bij Brighton. “Voor mijn blessure speelde ik voor Newcastle en het Nederlands elftal. Ik probeer er maar niet te veel aan te denken. Ik ben van mening dat dingen gebeuren om een bepaalde reden.”