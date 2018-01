Coutinho vraagt om begrip: ‘Ik zal Liverpool altijd in mijn hart meedragen’

De langverwachte transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona kwam afgelopen week alsnog rond. De Catalanen maken maximaal 160 miljoen euro over naar Liverpool, dat geen andere keuze had dan de Braziliaan te laten gaan. Coutinho vraagt in een statement op Instagram om begrip van de fans van the Reds.

"Vanaf het moment dat we aankwamen, hebben mijn familie en ik ons welkom gevoeld en we hebben veel nieuwe vrienden gemaakt. Zowel op als buiten het veld hebben mijn familie en ik de schoonheid van Liverpool en zijn fans leren kennen. Ik hoop dat ik mooie herinneringen en mooie momenten heb geschonken aan de Liverpool-supporters”, schrijft de Braziliaan, die totaal 201 wedstrijden speelde voor Liverpool, waarin hij 54 keer scoorde en 46 assists leverde.

“Ik verlaat Liverpool omdat Barcelona een droom is voor mij”, vervolgt Coutinho. “Liverpool was ook een droom en ik was zo gelukkig dat ik deze droom kon realiseren. Een loopbaan duurt echter maar een aantal jaar en ik ben zo fortuinlijk dat ik in mijn carrière voor zowel Liverpool als Barcelona mag spelen. Ik hoop dat de supporters begrijpen dat mijn keuze voor een nieuw avontuur niets te maken heeft met hoe belangrijk zij voor mij zijn en hoe belangrijk de club voor mij is.”

“Ik wens Jürgen en het team succes in de rest van het seizoen. Dit is een geweldig team, dat alleen maar beter en beter zal worden. Ik kan de supporters niet genoeg bedanken voor wat jullie mij hebben gegeven in mijn tijd bij Liverpool en waar ik ook zal gaan in de wereld, ik zal Liverpool altijd in mijn hart meedragen. You'll Never Walk Alone”, besluit de middenvelder, die in Barcelona een contract tot medio 2023 ondertekende.