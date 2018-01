Ten Hag hoopt op meer dan alleen Tagliafico: ‘Concurrentie hoort bij Ajax’

Ajax is deze week op trainingskamp in Portugal. Een goed moment voor trainer Erik ten Hag om de spelersgroep van de Amsterdammers te leren kennen en een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft, waarin een achterstand van vijf punten op koploper PSV goedgemaakt moet worden. De hand van Ten Hag is direct zichtbaar, want hij wil meer besloten gaan trainen. In de Algarve zijn in totaal twee oefensessies besloten. “Ik wil rustig met de ploeg kunnen werken.”

In pottenkijkers heeft de opvolger van Marcel Keizer geen trek. “Zo wil ik het niet noemen, maar de spelers moeten op het juiste ‘concentratielevel’ komen. Dat is de gedachte. Dat werkt het beste onder rustige omstandigheden. Natuurlijk ook met het oog op de komende tegenstander”, aldus Ten Hag, doelend op de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag 21 januari.

Met Ajax reisde ook de nieuwe linksback Nicolás Tagliafico mee. “Ik vond het in elk geval verstandig van de club dat er een linksback bij kwam. Elke club ter wereld wil een goede linksback, die zijn schaars”, aldus Ten Hag, die in een paar dagen nog geen goed beeld heeft kunnen krijgen van de 25-jarige aankoop van naar verluidt vier miljoen euro. “Maar je ziet wel direct dat hij een vechtertje is.”

Directeur spelersbeleid Marc Overmars sloeg eind vorig jaar ook al twee keer toe. Hij contracteerde Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen). Beide spelers maken het seizoen af bij hun huidige club, om vervolgens komende te verhuizen. En dat is een verschil met de afgelopen jaren, waarin Ajax de selectie pas laat in de voorbereiding op orde had. Voorlopig moet Ten Hag het doen met één aanwinst, maar hij lijkt op meer te hopen. “We houden onze ogen open voor versterkingen. Meer concurrentie hoort ook bij een club als Ajax.”