Brands laat oog vallen op Pachuca-middenvelder: ‘Interessante speler’

Luuk de Jong blijft deze transferperiode definitief bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Technisch manager Marcel Brands heeft maandagavond in de Verenigde Staten nog maar eens bevestigd dat de spits van de Eindhovenaren niet wordt verkocht. Club América had interesse, maar dat is volgens Brands geen moment concreet geworden.

Een paar weken geleden werd nog gesproken over een bod van zeven miljoen euro vanuit Mexico. Dat bedrag lijkt nergens op gebaseerd, daar het volgens Brands bij slechts een informerend telefoontje is gebleven. De technisch manager gaf maandag aan dat de transferkwestie op dit moment niet meer actueel is. Dat kan overigens nog wel veranderen, mits Club América het juiste bod doet.

Brands ging tegenover Nederlandse en Mexicaanse media ook in op de vermeende interesse van PSV in Érick Gutiérrez, middenvelder van CF Pachuca. Hij noemde hem ‘een goede en interessante speler’. Desondanks is de 22-jarige Mexicaan ‘geen optie’ gedurende deze transferperiode. Daar kan komende zomer verandering in komen.