‘Feyenoord-bankzitter niet mee naar Marbella; transfer binnen een week rond’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst neemt Michiel Kramer niet mee op trainingskamp. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend. De spits aast op een vertrek uit De Kuip en in afwachting van een transfer naar Turkije of een club uit het Midden-Oosten, werkt hij in Rotterdam een eigen traininsprogramma af. Het is niet ondenkbaar dat Kramer binnen een week weg is bij Feyenoord.

Kramer is akkoord gegaan met het besluit van de technische staf om hem niet mee te nemen naar Marbella. De technische leiding vindt het onnodig om de bankzitter mee te nemen, nu hij zelf heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe club. ADO Den Haag en Sparta Rotterdam wilden hem graag inlijven, maar in die clubs had hij uiteindelijk geen interesse. Ook NAC Breda werd genoemd, maar vanuit het Rat Verlegh Stadion bleef het stil. De ex-aanvaller van onder meer FC Volendam heeft zijn zinnen nu gezet op een buitenlands avontuur.

In tegenstelling tot Kramer stapt Miquel Nelom dinsdag wel op het vliegtuig naar Spanje. De linksback is zo goed als fit. Dat geldt ook voor Ridgeciano Haps, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Allen stonden zijn geruime tijd aan de kant en inmiddels zijn zij op de weg terug. De verdedigers gaan onder de Spaanse zon weer volop meetrainen in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. Op zondag 21 januari wacht de uitwedstrijd tegen Ajax.

Van Bronckhorst neemt in totaal een selectie van 28 spelers mee naar Spanje. De talenten Wouter Burger, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökcü mogen zich proberen te bewijzen. Op zaterdag 13 januari staat er voor Feyenoord een oefenwedstrijd tegen FC Luzern op het programma.