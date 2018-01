Contractdetails Sánchez lekken uit; tekenbonus van 34 miljoen

Alexis Sánchez gaat Arsenal verlaten voor Manchester City. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio hebben de koploper van de Premier League en de Chileense aanvaller een akkoord bereikt. Het is alleen nog maar de vraag of de overstap naar het Etihad Stadium deze maand gaat plaatsvinden, of pas komende zomer.

Sánchez zet zijn handtekening onder een contract ter waarde van vijftien miljoen euro per jaar. Manchester City heeft hem de optie gegeven om nu al de overstap te maken. Hij ontvangt dan een tekenbonus van 17 miljoen euro en Arsenal een transfersom van 23 miljoen euro. Wanneer hij na dit seizoen transfervrij verkast, krijgt hij een tekenbonus van 34 miljoen euro. Zijn contractdetails blijven verder onveranderd.

Het contract van de Chileens international loopt na dit seizoen af. Diverse Engelse media meldden maandag al dat een akkoord tussen Arsenal en City niet ver weg meer is. The Citizens hebben bij Arsenal gepolst over een mogelijke transfer, waarbij het bedrag van 28 miljoen euro is genoemd. De club van Arsène Wenger wil Sánchez echter alleen voor het 'juiste bedrag' laten gaan, zo klinkt het, en eist bijna 35 miljoen euro. Ook Paris Saint-Germain heeft interesse, maar Sánchez wil naar City.