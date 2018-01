Ten Hag ziet verbeterpunten: ‘Goed is voor mij niet goed genoeg’

Ajax zette maandag voet op Portugese bodem en werkte in de middag de eerste training in Lagos af. Afgelopen weekend stond Erik ten Hag voor het eerst als trainer van de Amsterdammers voor de groep en in Portugal hoopt hij zijn selectie beter te leren kennen. Ten Hag zegt in gesprek met Ajax TV de lat voor de tweede seizoenshelft hoog te leggen. “Goed is voor mij niet goed genoeg. Het moet altijd beter”, aldus de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer.

Ten Hag zag dat zijn selectie goed uit de vakantie is gekomen en fel van start ging op de eerste training in de Algarve. "Ik zag dezelfde gedrevenheid als tijdens de eerste training en dat bevalt me prima. Maar ik zie ook nog verbeterpunten”, aldus een kritische Ten Hag. “Maar dat is goed en logisch, zeker in deze fase.”

Ajax reisde nog zonder Frenkie de Jong af naar Portugal. Het talent is vanwege privéomstandigheden in Nederland achtergebleven. Woensdag sluit hij aan en dan telt de Ajax-selectie in Portugal 28 spelers. "We spelen twee wedstrijden dus die hebben we ook nodig. Daarnaast vind ik het goed om zo veel mogelijk spelers van Ajax te leren kennen”, klinkt het. “Ik geef ook graag jonge spelers de kans tijdens zo'n trainingskamp. Om zich te presenteren en te laten leren hoe het er aan toe gaat op een trainingskamp. De doorstroming is ontzettend belangrijk, zeker bij een club als Ajax.”

Ten Hag heeft een duidelijke doelstelling voor het trainingskamp. “Het is zaak om heel snel een team te worden. De technische staf, maar ook de ploeg zelf. Dat moet buiten de lijnen en zeker straks ook in het veld, want dat is bepalend voor het resultaat”, vertelt hij. De stijgende lijn van de afgelopen weken hoopt hij door te trekken. "Ik wil een aantal accenten leggen en ervoor zorgen dat er straks een eenheid staat. Maar ik ben niet zo heel snel tevreden. Goed is voor mij niet goed genoeg. Het moet altijd beter.”