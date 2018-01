‘Allardyce laat Klaassen na half jaar al vertrekken bij Everton’

Davy Klaassen gaat Everton deze maand mogelijk al verlaten. Dat meldt de BBC maandagavond. De 24-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer voor 27 miljoen euro over van Ajax, maar heeft de hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken. Behalve Klaassen zijn ook aanvaller Oumar Niasse en Sandro Ramírez op weg naar de uitgang op Goodison Park.

Klaassen werd door Ronald Koeman naar Everton gehaald en kwam onder de Nederlander af en toe aan spelen toe. Na het ontslag van Koeman raakte de Oranje-international op een zijspoor en zit hij vaak niet eens bij de wedstrijdselectie. Ook afgelopen vrijdag in de FA Cup tegen Liverpool (2-1 nederlaag) haalde manager Sam Allardyce hem niet bij de wedstrijdselectie. In de Premier League kwam hij niet verder dan 190 speelminuten. Door zijn tegenvallende prestaties in de eerste seizoenshelft is er nog geen club concreet voor de middenvelder. In de Engelse media werd Klaassen al wel voorzichtig gelinkt aan een tijdelijke overstap naar Newcastle United. Allardyce lijkt hem in ieder geval niet meer nodig te hebben.

Voor Niasse, dit seizoen goed voor zes doelpunten, is meer belangstelling. Brighton & Hove Albion, Crystal Palace en West Bromwich Albion hebben hun oog laten vallen op de 27-jarige aanvaller. Everton hoopt de achttien miljoen euro die het in 2016 betaalde aan Lokomotiv Moskou terug te verdienen. Met het geld dat Niasse oplevert, wil Allardyce een nieuwe aanvaller aantrekken. Ramírez mag ook vertrekken en voor hem staan Valencia en Sevilla naar verluidt in de rij.