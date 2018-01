Brighton wint nipt ‘Nederlands duel’ bij VAR-debuut in Engeland

Brighton & Hove Albion heeft zich maandagavond weten te kwalificeren voor de volgende ronde van de FA Cup door Crystal Palace te verslaan: 2-1. De ploeg van Chris Hughton, met Tim Krul in de basis en Davy Pröpper in eerste instantie op de bank, scoorde vlak voor tijd de beslissende 2-1, waardoor de thuisploeg verder bekert.

Er werd voorafgaand aan het duel van de twee aartsrivalen vooral veel geschreven over het gebruik van de VAR. De videoscheidsrechter werd maandag voor het eerst ter beschikking gesteld voor een scheidsrechter in het Engelse voetbal, maar het nieuwe foefje hoefde niet in actie te komen, aangezien arbiter André Marriner en zijn assistenten niet in de problemen kwamen.

Brighton was in de eerste helft de betere partij en creëerde meerdere kansen, maar tot halverwege de eerste helft kwam Wayne Hennessey nauwelijks in de problemen. Na 25 minuten moest de sluitpost toch een tegentreffer incasseren: Hennessey kon een schot van Dale Stephens van dichtbij wel toucheren, maar kon niet voorkomen dat de bal in het net belandde.

Crystal Palace, met basisplaatsen voor Patrick van Aanholt, Jaïro Riedewald en Timothy Fosu-Mensah, maakte in het tweede bedrijf meer aanspraak op een goal en die kwam er dankzij een sterk afstandsschot van Bakary Sako. Daarna kwam de wedstrijd plotseling tot leven en kregen beide ploegen kansen. Het was echter invaller Glenn Murray die zijn ploeg naar de volgende ronde schoot.