Real ‘f*cking gezonken’: ‘Een verschrikkelijke situatie, we zijn bedroefd'

Real Madrid heeft zondagavond opnieuw punten laten liggen in LaLiga door met 2-2 gelijk te spelen tegen Celta de Vigo. Door de remise staat de ploeg van Zinédine Zidane vierde in de Spaanse competitie, met een achterstand van liefst zestien punten op koploper Barcelona. Marcelo baalt van de situatie waarin Real momenteel verkeert en laat dat duidelijk blijken.

"We zijn bedroefd, we zijn f*cking gezonken", aldus Marcelo na afloop, geciteerd door Marca. "We proberen uit deze rotzooi te geraken en we werken hard om dit te realiseren, maar hier houden we echt niet van. Het is een van de verschrikkelijkste situaties die ik hier heb meegemaakt. Het is lastig, want hoe meer wedstrijden je remiseert of verliest, hoe meer druk we voelen."

"We kunnen niets anders doen", vervolgt de Braziliaanse verdediger. "We doen wat we kunnen. We proberen goed voetbal te spelen, doelpunten te maken en de bal rond te laten gaan, maar het zit ons gewoon niet mee. We hebben geen andere keus dan ons beste beentje voorzetten en vechten. Vechten en je uiterste best doen, zodat we weer gaan winnen", besluit Marcelo.