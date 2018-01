‘Men denkt dat alles me komt aanwaaien bij Real, maar daar zitten ze fout’

Zinédine Zidane heeft sinds zijn komst bij Real Madrid in januari 2016 veel prijzen gepakt. In gesprek met France Football zegt de Franse trainer dat hij nog altijd de druk voelt om te presteren, ondanks dat hij in een kort tijdsbestek al veel trofeeën heeft gewonnen bij de Koninklijke, waaronder twee keer de Champions League.

"Ik weet dat er ooit een einde komt aan mijn tijd bij Real Madrid, dus ik maak er het beste van en doe ik alles om zo succesvol mogelijk te zijn. Ik zeg tegen mezelf: 'Als ik hier nog maar tien dagen heb, dan haal ik in die tien dagen alles eruit wat erin zit. Als het zes maanden zijn, zes maanden.' Maar ik denk niet veel verder dan dat. Ik weet dat ik geen tien jaar meer trainer ben bij Real Madrid."

"Druk van buitenaf doet mij niets. Ik heb een schild over me heen geworpen: niets kan mij lastigvallen. Ik heb veel verantwoordelijkheden, maar als ik thuis ben, gaat de knop om. Ik weet dat veel trainers de knop niet kunnen omzetten, maar ik wel. Ik ga met mijn vrouw of kinderen naar een show of een etentje bijvoorbeeld, en dan denk ik helemaal niet meer aan mijn werk. Dat is essentieel, vind ik."

Real Madrid staat momenteel mijlenver achter op Barcelona in LaLiga, maar Zidane ziet het als een uitdaging: "Ik wil laten zien dat ik ook een goede trainer ben wanneer het zwaar is. Problemen en obstakels vrees ik niet, ik ben er klaar voor. Mensen kunnen mogelijk denken dat alles me komt aanwaaien, dat ik alles met instinct doen. Maar daar zitten ze fout. Als speler én als trainer heb ik altijd hard gewerkt", besluit de Fransman.