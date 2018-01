Maandag, 8 Januari 2018

Sparta verlegt aandacht en klopt aan bij PSV

Ex-Feyenoorder Omar Elabdellaoui zou in januari herenigd kunnen worden met Marco Silva. De manager van Watford wil de verdediger van Olympiacos graag terug naar Engeland halen, waar hij vorig seizoen voor Hull City speelde. (Daily Star)

De toekomst van Yassine Benrahou ligt mogelijk in de Premier League. Stoke City en Watford hebben de pijlen gericht op de jonge middenvelder van Girondins de Bordeaux. (The Sun)

Sparta Rotterdam is er niet in geslaagd om Michiel Kramer aan te trekken en gaat nu aankloppen bij PSV. Dick Advocaat hoopt de talentvolle aanvaller Sam Lammers op huurbasis naar Het Kasteel te halen. (RTV Rijnmond)

Voor Sammie Szmodics ligt een mooie transfer in het verschiet. De aanvallende middenvelder gaat Colchester United, uitkomend in de League Two, verruilen voor Bournemouth, dat 1,1 miljoen euro voor hem neertelt. (Daily Star)

Arsenal versterkte zich reeds met Konstantinos Mavropanos, maar zal verder geen aankopen doen. Manager Arsène Wenger zegt dat the Gunners zich in januari rustig zullen houden op de transfermarkt. (The Sun)