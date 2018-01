Kwelgeest Arsenal presenteert nieuwe manager: ‘We willen terugkeren in de PL’

Nottingham Forest heeft maandagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt dat het in zee gaat met Aitor Karanka. De voormalig manager van Middlesbrough heeft voor tweeënhalf jaar getekend bij de club uit de Championship, dat sinds het ontslag van Mark Warburton op zoek was naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

Nottingham Forest, dat zondag Arsenal verrassend uit de FA Cup knikkerde door met 4-2 te zegevieren, laat bij monde van voorzitter Nicholas Randall weten blij te zijn met de komst van Karanka: "Hij is een exceptionele kandidaat die zich volledig kan vinden in de visie van de club en het bestuur. Onze doelstelling is helder: we willen verder bouwen en een goede toekomst tegemoet gaan."

"De fantastische supporters van deze club verdienen een terugkeer in de Premier League. We werken allemaal hard om dit doel te bereiken en we denken dat Aitor dit kan bewerkstelligen op het veld. Ik wil Gary Brazil en zijn staf bedanken voor hun professionaliteit de afgelopen paar dagen. Met name het optreden tegen Arsenal was werkelijk buitengewoon en liet het potentieel van deze club zien."