‘Van Persie? Ik heb liever Kramer die af en toe een broodje kroket eet'

Giovanni van Bronckhorst ziet Robin van Persie graag terugkeren naar Feyenoord, zo meldde het Algemeen Dagblad vorige week. De 34-jarige spits zou bij Fenerbahçe in gesprek zijn over het ontbinden van zijn contract. Willem van Hanegem ziet Van Persie liever niet terugkeren in De Kuip. De oud-international denkt niet dat Van Persie het kan opbrengen om op de bank te zitten.

“Hij is een geweldige speler geweest. Maar hij zit anders in elkaar dan Dirk Kuyt. Kuyt kon het nog opbrengen om in dat laatste jaar er alles tegenaan te gooien. En als hij niet speelde, dan accepteerde hij dat”, aldus de Kromme, die denkt dat Van Persie een reserverol niet zal accepteren. “Hij heeft zóveel kwaliteit, dat hij dat niet accepteert, om op de bank te zitten. Dan heb ik liever die Kramer, die af en toe een broodje kroket eet, dan Van Persie. Zet hem maar op de bank. Van Persie kan dat niet. Daar is hij een veel te goede speler voor geweest.”

Van Persie werd afgelopen zomer al gelinkt aan een terugkeer bij Feyenoord. Fenerbahçe hield hem echter aan zijn contract en de Rotterdammers waren niet in staat te voldoen aan de gevraagde transfersom. Mede door blessureleed kwam de aanvaller dit seizoen amper in actie en kan hij nu alsnog vertrekken uit Istanbul. Kees Vos, zaakwaarnemeer van Van Persie, wil niet op de zaken vooruitlopen. "Ik snap wel dat mensen zo redeneren, maar we gaan voorlopig niets zeggen over welke andere club dan ook", aldus Vos. "Mochten we er met Fenerbahçe uit komen, dan liggen in principe alle opties open. We nemen de tijd om daarover een goede beslissing te nemen."