‘Herinnering bewaren aan de artiest en persoon Nouri, niet aan de patiënt’

Abdelhak Nouri zou volgens twee anonieme artsen afgelopen zomer op alle fronten dramatisch gereanimeerd zijn. Dat lieten zij zondag weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De reactie van de artsen kwam na een artikel in het NRC, waarin gemeld werd dat de familie Nouri een letseladvocaat in armen heeft genomen. Waar zich achter de schermen een strijd lijkt te ontwikkelen over of er iemand schuldig is aan de situatie van de Ajacied en wie dat precies is, vindt Jan Mulder dat Nouri altijd herinnerd moet worden als persoon en niet als patiënt.

“Over Abdelhak Nouri wordt nu in letselschade-taal geschreven en gesproken”, zei Mulder maandag bij De Wereld Draait Door. “De taal zal steeds feller gaan worden en dossiers zullen nu wel grondig worden bestudeerd door advocaten. Het moet, dat weet ik wel. Aan de ouders van Appie is men dat verplicht. Maar wat zeker moet, is de herinnering bewaren aan de voetballer Nouri. Aan de artiest en persoon, niet aan de patiënt. Vreugde van het volk. Dat was, is en zal Nouri voor altijd zijn.”

De KNVB maakte zaterdag bekend dat Ajax en Nouri eerder al op de hoogte waren van een hartafwijking, die aan het licht was gekomen uit medische testen. “We hebben Nouri zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Ook zijn club Ajax is daar destijds van op de hoogte gebracht”, aldus een zegsman van de KNVB. De ouders van Nouri zijn destijds niet op de hoogte gebracht. “Aangezien Nouri toen ouder was dan 16 jaar is alleen het informeren van de voetballer zelf voldoende geweest.”