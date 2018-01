Barcelona betaalt miljoenen extra en strikt Colombiaans international

Barcelona heeft wederom een Zuid-Amerikaan gestrikt. Na de komst van Philippe Coutinho voor een bedrag van maximaal 160 miljoen euro heeft de Catalaanse topclub zich ook verzekerd van de diensten van Yerry Mina, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Colombiaanse verdediger, die heeft getekend tot medio 2023, geldt als de opvolger van Javier Mascherano, die voor een vertrek staat. Barcelona maakt melding van een transfersom van 11,8 miljoen euro. Zijn afkoopsom is bepaald op honderd miljoen euro.

Barcelona en Palmeiras hadden in een eerder stadium al een overeenkomst bereikt over de Colombiaanse verdediger, die na komende zomer zich zou aansluiten bij Barça. De koploper van LaLiga had al een optie tot koop afgesproken, waardoor de stopper voor negen miljoen euro van club zou ruilen, maar Barcelona wilde Mina toch eerder inlijven.

Alexandere Mattos, technisch directeur van Palmeiras, liet eerder aan onder meer UOL reeds weten dat Barcelona de 23-jarige verdediger niet na het komende WK, maar in januari al naar Spanje wilde halen. "Het klopt dat Barcelona aanklopte voor Mina met een ander bod, maar het klopt ook dat Palmeiras wil dat hij hier blijft", zei de sportief directeur destijds.

"Als Palmeiras tevreden is met welke situatie dan ook, gaan we het doen. Anders blijft hij gewoon met ons." De clubs zijn er naderhand uitgekomen, waardoor de negenvoudig Colombiaans international zich officieel speler van Barcelona mag noemen. Naar verluidt stonden ook onder meer Daley Blind, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij op de radar van Barcelona, maar de topclub lijkt met Mina de Nederlanders voorlopig links te laten liggen.