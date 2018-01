Barcelona-speler erkent: ‘Het bedrag van 160 miljoen is wel wat hoog’

Philippe Coutinho werd maandag officieel gepresenteerd bij Barcelona. De Braziliaanse creatieveling kwam over van Liverpool voor een bedrag van maximaal 160 miljoen euro en hierdoor werd Coutinho de recordaankoop van de Catalaanse topclub. Ivan Rakitic zegt tegenover Marca dat het transferbedrag iets aan de hoge kant is.

"Mijn mening is niet interessant, maar de prijs is wel wat hoog. Maar dat is wat de markt dicteert", aldus de Kroatische middenvelder, die met Coutinho moet strijden voor een basisplek. Rakitic hoopt echter dat de Braziliaan zich thuis gaat voelen bij Barcelona en wenst hem het allerbeste: "Iedere grote speler is hier welkom. Ik feliciteer de president en alle anderen die het mogelijk hebben gemaakt Coutinho te halen."

"Hij is nu onderdeel van de familie. We gaan veel van hem genieten. Hij is nu bij de grootste club ter wereld", vervolgt Rakitic. "We zijn blij dat er een speler bij is gekomen, eentje die tot de besten behoort. Hij kan niet in de Champions League spelen, maar dat wisten we al. Hij zal ons helpen in LaLiga en in de Copa del Rey. Maar we moeten hem tijd gunnen om te acclimatiseren."

"Ik hoop dat ik op het veld alle verwachtingen kan waarmaken", zei Coutinho maandag op de persconferentie in het Camp Nou. "Ik ben dankbaar voor de moeite die de directeuren hebben genomen om mij hierheen te halen." Coutinho moet nog wel even op zijn debuut voor de Catalaanse grootmacht wachten, want hij ligt vanwege een dijbeenblessure ongeveer drie weken in de lappenmand.