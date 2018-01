‘Staatsvijand van Turkije’ op Duitse snelweg beschoten: ‘Vrees voor mijn leven’

Deniz Naki is zondagavond vanuit een rijdende auto meerdere keren beschoten op een snelweg in Düren, dicht bij de grens met Nederland en België. De Duitse schaduwspits van Amed SK, een ploeg die uitkomt in de derde Turkse divisie, is door de Turkse rechtbank bestempeld als een terrorist en mogelijk heeft deze moordpoging dus politieke motieven.

De procureur van Aken is een onderzoek gestart wegens poging tot moord en zij sluit politieke motieven voor de daad niet uit. Naki, die ongedeerd is, is ervan overtuigd dat het een gerichte aanval was. De Duitser met Koerdische wortels, die eerder onder contract stond bij onder meer Bayer Leverkusen en SC Paderborn, is een criticus van de Turkse regering en Recep Erdogan.

In mei werd de 28-jarige aanvaller door een rechtbank in Turkije tot achttien maanden cel met uitstel veroordeeld wegens het ‘verspreiden van terreurpropaganda’ nadat hij op sociale media gunstige uitspraken had gedaan over de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Sindsdien geldt de voormalig jeugdinternational voor Ankara als een 'staatsvijand' en voor de Koerden als 'held'.

"Ik vrees voor mijn leven", laat Naki in gesprek met die Welt weten. "Een kogel heeft mijn autoraam precies in het midden geraakt, de andere kwam vlak bij een autoband terecht. Gelukkig ben ik niet geraakt. Ik ben een wandelend doelwit in Turkije, omdat ik een pro-Koerdische gedachtegang heb. Ik wist altijd al dat er iets kon gebeuren, maar nooit dat dat in Duitsland in zou gebeuren."