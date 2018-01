Sneijder voorgesteld bij Al-Gharafa: ‘Ik nam de beslissing in twee dagen’

Wesley Sneijder is maandagmiddag gepresenteerd als aanwinst van Al-Gharafa SC. De recordinternational van het Nederlands elftal komt over van OGC Nice en zei bij zijn presentatie dat hij niet lang hoefde na te denken toen hij de lucratieve aanbieding uit Qatar kreeg. “Ik nam de beslissing in twee dagen”, zo gaf Sneijder te kennen, nadat hij zijn handtekening zette onder een contract voor anderhalf jaar.

Eerder maakten Turkse media bekend dat Sneijder 3,75 miljoen euro in anderhalf jaar gaat verdienen. Dinsdag wacht de eerste training van de ex-speler van onder meer Ajax en Real Madrid. “Ik voel me hier heel welkom”, aldus de middenvelder, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik kan niet wachten om morgen met de training te beginnen. Om de jonge spelers te helpen. Ik heb gehoord dat deze ploeg veel kwaliteiten heeft."

Na een stroom van geruchten over een vertrek bij Galatasaray, verliet Sneijder Istanbul in de zomer van vorig jaar voor Nice. In het zuiden van Frankrijk hoopte hij, ook met oog op het Nederlands elftal, zijn carrière nieuw leven in te blazen. Mede door blessureleed kwam Sneijder minder aan spelen toe dan hij op voorhand had gehoopt. Hij werd geregeld in verband gebracht met een vertrek naar de Major League Soccer, maar is beland in Qatar.