‘Arsenal en Manchester City liggen zeven miljoen uit elkaar’

Alexis Sánchez staat nog tot komende zomer onder contract bij Arsenal en de Londenaren zijn daarom bereid om de Chileen voor het juiste bedrag te laten gaan. De Daily Mirror meldt dat Manchester City zijn interesse in de aanvaller heeft geïntensiveerd en heeft aangeklopt bij Arsenal om Sánchez deze winter over te nemen.

Josep Guardiola wil naar verluidt snel handelen en de aanvaller zo snel mogelijk bij de selectie van de koploper van de Premier League hebben. The Citizens hebben bij Arsenal gepolst over een mogelijke transfer, waarbij het bedrag van 28 miljoen euro is genoemd. De club van Arsène Wenger wil de Chileen echter alleen voor het 'juiste bedrag' laten gaan, zo klinkt het, en eist bijna 35 miljoen euro.

Arsenal zou echter ook snel zaken willen doen, omdat de Londense club rap een opvolger van Sánchez wil strikken. Manchester City was eerst niet zo happig om de komst van de international, omdat hij de balans in de selectie mogelijk kon verstoren, maar na de blessure van Gabriel Jesus én het feit dat Sánchez nog speelgerechtigd is voor de Champions League, wil Guardiola hem zo snel mogelijk halen.

Onder meer Paris Saint-Germain aast eveneens op de diensten van de Sánchez, maar City zou ervan overtuigd zijn dat hij alleen maar naar the Citizens wil verkassen. De twee Engelse topclubs zouden nu dus in onderhandeling zijn over de toekomst van de 29-jarige aanvaller; Arsenal zou in Riyad Mahrez van Leicester City de opvolger zien van Sánchez.