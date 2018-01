Ribéry voelt zich ‘bestolen’: ‘Ze wilden dat Ronaldo zou winnen’

In 2013 zat Franck Ribéry bij de laatste drie genomineerden voor de Ballon d’Or, maar de Fransman eindigde destijds achter Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bayern München had dat jaar onder meer de Duitse titel, de DFB Pokal, de Champions League en het WK voor clubs gewonnen en Ribéry is daarom van mening dat hij destijds tot beste voetballer ter wereld had moeten worden gekroond.

“Het voelde alsof het van me gestolen was. Het was onbegrijpelijk, ik won dat jaar alle prijzen die ik kon winnen. Ik had niet meer kunnen doen, het voelde als onrecht”, zegt Ribéry in gesprek met Canal Football Club. Hij werd destijds wel door de UEFA verkozen tot beste voetballer van het jaar. “Ik had mijn land niet achter me. Ik zag met mijn eigen ogen dat de Fransen zeiden dat Ronaldo de Ballon d’Or moest winnen.”

“Denk je dat de Portugezen zeiden dat Messi of ik moest winnen? Natuurlijk niet”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hij stelt dat de Franse media een persoonlijke strijd met hem uitvochten, die is ontstaan na het voor Frankrijk dramatisch verlopen WK van 2010. “Ze zochten toen iemand die ze als schuldige aan moesten wijzen. Iedereen in Frankrijk dacht dat ik het probleem was, zelfs mijn ouders. Ik kan de acties van bepaalde Franse media niet vergeten, dat zal altijd pijnlijk blijven.”