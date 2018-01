‘PSV denkt in zoektocht naar nieuwe linksback aan Riedewald’

In de zoektocht naar een nieuwe linksback heeft PSV lijntjes uitgegooid naar Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Eerder werd in de Engelse media al melding gemaakt van de Eindhovense interesse in Van Aanholt, maar nu bevindt dus ook Riedewald zich op de radar van PSV.

Het duo kende een wisselvallige eerste seizoenshelft bij Crystal Palace. Van Aanholt begon het seizoen als basisspeler, maar kwam mede door een hamstringblessure zes competitiewedstrijden achter elkaar niet in actie bij the Eagles. De laatste weken krijgt de vleugelverdediger weer vaker speeltijd van manager Roy Hodgson, waardoor het er niet op lijkt dat Crystal Palace van plan is om mee te werken aan een verhuur.

Riedewald kwam in de eerste seizoenshelft minder aan spelen toe, maar kreeg recent wel een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Tot dusver speelde de verdediger annex middenvelder acht wedstrijden voor Crystal Palace, waarvan vier als basisspeler. Riedewald verscheen in de Premier League echter pas twee keer aan de aftrap en de kans dat Crystal Palace mee wil werken aan een verhuur, lijkt bij de geboren Haarlemmer groter dan bij Van Aanholt.

Het is geen geheim dat PSV nog op zoek is naar een linksback. Joshua Brenet speelde in de eerste seizoenshelft op die positie, terwijl Kenneth Paal de tweede linksback in de selectie van PSV is. Men wil daar dus een optie bij en probeerde dat afgelopen zomer al voor elkaar te krijgen, maar de Eindhovenaren slaagden er niet in om een nieuwe linkerverdediger naar het Philips Stadion te lokken.