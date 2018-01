Lof voor Chelsea: ‘Op de huidige transfermarkt is dit een koopje’

Ross Barkley maakte afgelopen week voor een bedrag van zeventien miljoen euro de overstap van Everton naar Chelsea. Volgens Frank Lampard is de 24-jarige middenvelder een goede aankoop van the Blues. “Het is nu aan hem om zijn talent te bewijzen, maar dat moet bij Chelsea wel lukken”, zegt de oud-middenvelder tegenover BT Sport.

“Voor dit bedrag is het een no-brainer om iemand met zijn talent binnen te halen. Hij moet alleen leren en luisteren naar de mensen in zijn omgeving. De standaard ligt, met alle respect, bij Chelsea een stuk hoger dan bij Everton. Hij is in de fase van zijn carrière beland waar hij behoefte heeft aan een hogere standaard. Eerst moet hij ervoor zorgen dat hij zich in het team van Chelsea weet te spelen, dat zal al zwaar zijn”, stelt Lampard.

“Als hij regelmatig speelt, kan hij zich ontwikkelen tot sleutelspeler voor de Engelse ploeg. Hij kan uit het niets iets creëren, dus hij moet laten zien wat hij kan”, concludeert de oud-middenvelder van onder meer Chelsea en Manchester City. Gary Cahill is blij met zijn nieuwe ploeggenoot. “Hij komt op precies de juiste leeftijd. Ik zou zeggen: heb vertrouwen. Maar hij moet niet arrogant worden. Hij moet hier leren van de topspelers en zijn eigen spel verbeteren, Ross weet wat hem te doen staat.”

“We praten niet over een onervaren speler, maar over iemand die al een behoorlijk aantal interlands voor Engeland achter zijn naam heeft staan”, vervolgt de 32-jarige verdediger. “Hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld in de Premier League, zelfs op jonge leeftijd. Advies van mij heeft hij dus niet meer nodig. Hij zal hongerig zijn en ik ben ervan overtuigd dat hij een goede aanwinst is. Als je naar de huidige markt kijkt, is dit een koopje. Ik weet waartoe hij in staat is.”