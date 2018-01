Update: Heracles laat aanvoerder ‘in principe’ niet naar de VS vertrekken

De kans lijkt groot dat Joey Pelupessy in januari vertrekt bij Heracles Almelo, zo geeft hij toe tegenover RTV Oost. New York City FC hengelt momenteel naar de diensten van de middenvelder, die zelf wel openstaat voor een avontuur in de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden momenteel met Heracles onderhandelen over een transfer.

“Dat is wel vrij serieus, ja”, zegt Pelupessy over de Amerikaanse interesse. “Ik heb zelf niet gesproken met New York, de clubs zijn daar misschien over aan het onderhandelen, maar verder weet ik er eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Het is een mooie optie, ik sta voor heel veel dingen open en hopelijk kan ik een keer een mooie stap maken. Als dat New York is, is dat New York en als het een andere mooie stap is denk ik daar ook goed over na. Die dingen moet je goed bespreken.”

“Ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoor van heel veel mensen dat het een mooie stad is. Maar als ik er heen ga, ga ik er voor het voetballen heen en dat geldt voor elke stap die ik maak”, vertelt de middenvelder over New York. Het contract van Pelupessy in Almelo loopt nog tot komende zomer. De aanvoerder van Heracles kwam dit seizoen voorlopig tot twintig wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en één assist verzorgde.

Update 8 januari 21.05 uur – Heracles laat aanvoerder 'in principe' niet naar de VS vertrekken

New York City FC aast op Joey Pelupessy, maar Heracles Almelo ziet een vertrek van de aanvoerder niet zitten. "Ik heb via de zaakwaarnemer van Joey begrepen dat er interesse uit Amerika is", zegt directeur Nico-Jan Hoogma tegenover Voetbal International. "Of Joey deze zomer vertrekt? Wat ons betreft niet. We hebben aangegeven dat we het elftal deze winter bij elkaar willen houden. Bovendien is Joey onze aanvoerder, een bindende factor in de groep. In principe gaan we met dit elftal de tweede seizoenshelft in."