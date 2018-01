‘Als mens heb ik totaal geen respect voor Pierre van Hooijdonk’

Tussen 2006 en 2009 stond Dwight Tiendalli onder contract bij Feyenoord, maar zijn periode in Rotterdam-Zuid werd geen onverdeeld succes. Het is een bekend verhaal dat Pierre van Hooijdonk een luier ophing op de plek van de verdediger in de kleedkamer. Tiendalli is niet vergeten hoe Pi-Air met hem omging tijdens zijn periode bij Feyenoord, zo vertelt hij tegenover VICE Sports.

“Dat was voor de wedstrijd tegen PSV. Hij dacht dat ik bang was, maar ik was gewoon geblesseerd. Ik heb veel respect voor wat Pierre heeft bereikt in zijn carrière, hij heeft bij prachtige clubs gespeeld. Maar als ik hem tegenkom, zal ik hem nooit groeten. Als mens heb ik totaal geen respect voor hem”, zegt Tiendalli over het ‘luier-verhaal’. Hij geeft toe dat hij moeite had met de druk bij Feyenoord. “Ik heb bij Feyenoord niet genoeg gebracht, op het veld niet laten zien wat ik kan.”

“Maar ben ik door iemand binnen de club geholpen? Heeft een van de medespelers mij er doorheen gesleept? Nee, op geen enkele manier”, vervolgt de 32-jarige vleugelverdediger, die momenteel voor het Engelse Oxford United speelt. Toen hij van FC Utrecht kwam, keek hij naar eigen zeggen op tegen de spelers van Feyenoord. “Ik durfde bijvoorbeeld echt niet brutaal te zijn. Hij heeft toen niets gedaan om mij te helpen.”

“Hij heeft het eigenlijk alleen maar zwaarder gemaakt. Misschien zal hij niet wakker liggen van wat ik zeg, maar andersom geldt precies hetzelfde”, zegt Tiendalli over Van Hooijdonk. De verdediger ziet momenteel hetzelfde gebeuren met Kevin Diks. “Dan denk ik: help die jongen nou gewoon. Daar speelt ook het publiek een rol in. Ze moeten hem niet afbranden. Wat heeft het voor zin om hem uit te fluiten? Je wil toch dat een speler een meerwaarde is voor je club? Je hebt niks aan een speler die tegengewerkt wordt. Dat wordt het sowieso nooit wat."