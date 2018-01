Lazio neemt Uruguayaans international over van Italiaanse laagvlieger

Martín Cáceres vervolgt zijn loopbaan bij Lazio, zo maakt de Romeinse club via officiële kanalen bekend. De dertigjarige verdediger komt over van Hellas Verona en tekent in Rome een eenjarig contract, met een optie voor nog één jaar. Het is onduidelijk wat voor bedrag Lazio overmaakt naar Verona voor de Uruguayaan.

Het contract van Cáceres bij Hellas Verona liep nog tot komende zomer. De verdediger speelde dit seizoen tot dusver vijftien wedstrijden voor de laagvlieger, waarin hij tot drie doelpunten kwam. Hellas Verona vecht momenteel tegen degradatie en probeert daarom al afscheid te nemen van alle dure spelers, waaronder Cáceres.

Hellas Verona nam de verdediger een halfjaar geleden transfervrij over van Southampton, waar Cáceres slechts een aantal maanden speelde. The Saints hadden hem opgepikt toen hij al geruime tijd zonder club zat, nadat hij in de zomer van 2016 bij Juventus was vertrokken. Eerder speelde Cáceres voor Sevilla, Barcelona, Villarreal, Recreativo Huelva en Defensor. Daarnaast kwam hij tot 71 interlands voor Uruguay, waarmee hij komende zomer hoogstwaarschijnlijk actief is op het WK.