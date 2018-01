Coutinho zet handtekening: ‘Het was niet makkelijk’

Philippe Coutinho heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023 bij Barcelona en Josep María Bartomeu is erg blij met de komst van de middenvelder. De Braziliaan had immers ook voor andere clubs kunnen kiezen.

“Alle Barcelona-fans, over de hele wereld, zijn blij om Coutinho vandaag te ontmoeten. We hebben sinds de afgelopen zomer geprobeerd om hem hierheen te halen. Hij heeft geduld opgebracht en dat is de beslissende factor geweest in de transfer. Ik ben blij dat we een van de sterren van het voetbal van dit moment hebben vastgelegd”, aldus Bartomeu.

“We hopen dat hij hier een lange tijd blijft. Iedereen kent hem als speler, maar het was niet makkelijk om hem te contracteren. Er waren andere clubs geïnteresseerd, maar hij wilde graag naar Barcelona, deel uitmaken van het project met Ernesto Valverde. Ik wil ook Liverpool bedanken omdat die club hem toestemming heeft gegeven om naar Barcelona te komen. We zijn allemaal erg blij.”

“Ik hoop dat ik op het veld alle verwachtingen kan waarmaken”, zei Coutinho op de persconferentie in het Camp Nou. “Ik ben dankbaar voor de moeite die de directeuren hebben genomen om mij hierheen te halen.” Philippe Coutinho moet nog wel even op zijn debuut wachten, want hij ligt vanwege een dijbeenblessure 21 dagen in de lappenmand.