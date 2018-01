David Luiz rondt transfer binnen Londen snel af

Ondertussen zijn <i>the Hornets</i> al bezig met de opvolging van Okaka. Een bod van Watford op Islam Slimani is door Leicester City van tafel geveegd en the Foxes verlangen een bedrag van 25 miljoen euro. (Watford Observer)

Indien Luuk de Jong niet haalbaar blijkt voor Club América, gaat de Mexicaanse club zich melden bij Newcastle United. Alternatief voor de spits van PSV is Aleksandar Mitrovic, die weinig aan spelen toekomt bij the Magpies . (FOX Sports Mexico)