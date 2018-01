Dankerlui maakt na 83 duels bij Jong Ajax transfer naar Eredivisie

Damil Dankerlui verruilt Ajax per direct voor Willem II. De verdediger tekent een contract voor tweeënhalf seizoen, zo heeft het Brabants Dagblad vernomen van Ajax. Bij de Amsterdammers lag Dankerlui nog een half seizoen vast. Dit seizoen kwam hij elf keer in actie voor Jong Ajax; hij debuteerde nooit voor de hoofdmacht van de club.

De 21-jarige Almeerder sluit maandagavond al aan bij het trainingskamp van Willem II. Hij is de tweede versterking in korte tijd voor de Eredivisionist, want zaterdag versterkte de club zich al met Giliano Wijnaldum. Die was transfervrij na zijn vertrek bij het Amerikaanse Philadelphia Union; voor Dankerlui moest Willem II wel een vergoeding betalen. De hoogte daarvan is niet bekend.

Dankerlui speelde vanaf 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij overkwam van Almere City. Vorig seizoen was hij een vaste waarde voor Jong Ajax in de Jupiler League; deze jaargang niet. Dankerlui kwam dit seizoen twaalf keer in acte. In totaal speelde hij 83 competitiewedstrijden voor Jong Ajax. Hij is inzetbaar als links- en rechtsback.