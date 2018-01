‘Sparta wil stunten met binnenhalen van groot Turks talent’

Yigithan Güveli komt mogelijk in de Eredivisie terecht. De negentienjarige centrale verdediger staat in de belangstelling van Sparta Rotterdam en kan zodoende opnieuw samenwerken met Dick Advocaat. Laatstgenoemde was immers van augustus 2016 tot juni 2017 de hoofdtrainer van Fenerbahçe.

FANATIK meldt dat de huidige nummer achttien van de Eredivisie de linkspoot, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, tot de rest van het seizoen wil huren. Het is nu aan coach Aykut Koçaman om te bepalen of de voormalig jeugdinternational van Turkije op tijdelijke basis mag vertrekken of niet.

Güveli maakte in oktober 2008 op tienjarige leeftijd de overstap van Kocaeli Demirspor naar Fenerbahçe en maakte in juni van dit jaar, in de uitwedstrijd tegen Adanaspor (1-3), zijn debuut in het eerste elftal. Hoewel de 1 meter 93 lange Güveli pas acht duels voor Fenerbahçe speelde, wordt hij gezien als een van de grootste talenten van het land.

Zo werd Güveli in december 2016 nog gelinkt aan een overstap naar Ajax; Peter Bosz en directeur spelersbeleid Marc Overmars zouden gecharmeerd zijn van de stopper, maar het kwam niet tot een transfer. Toen Güveli eerder dat jaar overigens zijn eerste profcontract ondertekende, zei hij dat hij nog ‘vele jaren’ voor Fenerbahçe wilde spelen.