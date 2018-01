‘Arda Turan verrast en stapt maandagavond al in vliegtuig’

Vorige week leek Arda Turan nog op weg naar Chicago Fire, maar inmiddels lijkt Medipol Basaksehir de beste papieren te hebben om de middenvelder vast te leggen. Volgens Sabah is clubvoorzitter Göksel Gümüsdag samen met twee beleidsbepalers gearriveerd in Barcelona om de deal af te ronden. Vermoedelijk wordt Arda gehuurd; volgens de berichtgeving zal Barcelona de helft van zijn salaris betalen. Als een akkoord wordt bereikt, kan Arda maandagavond al naar Istanbul vliegen.

Abdullah Avci, de trainer van de koploper van de Süper Lig, ontkent de belangstelling niet. "Ik heb voor de jaarwisseling met Arda gesproken. Ik ken hem al sinds zijn jeugd. De beslissing is aan hem", vertelt de oefenmeester in de Turkse pers. "Natuurlijk zou ik hem graag toevoegen aan mijn team. Maar er gaat ook een heel financieel aspect mee gepaard. We hebben al veel bekende spelers zoals Emmanuel Adebayor, Gaël Clichy en Emre Belözoglu. Als Arda komt, wordt hij een belangrijk onderdeel van deze ploeg."

Eerder viel de naam van Basaksehir al, maar het was nog niet bekend dat de interesse zo concreet was. Ook AC Milan, Besiktas, Arsenal, Everton en Chicago Fire werden in verband gebracht met de dertigjarige Arda. De Turk kwam dit seizoen nog niet in actie namens Barcelona en heeft nog een contract tot medio 2020 in het Camp Nou. De ex-speler van Atlético Madrid, Galatasaray, Manisaspor en Makelspor speelde 55 wedstrijden in het eerste van Barcelona en daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 11 assists.